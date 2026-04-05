El futbolista naturalizado mexicano Julián Quiñones, sigue siendo el hombre gol del equipo Al-Qadisiya en la Primera División de Arabia Saudita, sin embargo, cayó 3-2 ante el Al-Ettifaq, por lo cual se aleja del primer lugar en la clasificación y es cuarto.

Quiñones confirma el gran torneo que vive al marcar dos goles, para llegar a un total de 26 tantos y es líder del goleo individual empatado con el británico Iván Toney del equipo Al Ahli. (Por Martín Navarro Vásquez)