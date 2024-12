Julieta Fregoso, autora comprometida con la salud emocional, presenta su más reciente obra “Toma Todo” un libro de autoayuda dirigido a los familiares de personas que padecen alcoholismo.

Esta obra ofrece una perspectiva diferente sobre cómo la adicción afecta a todo el entorno de las personas y comparte el motivo para leer este libro.

“No tenemos la conciencia de que nosotros como no alcohólicos, también estamos enfermos, se nos enferman las emociones, perdemos la salud, perdemos el dinero, perdemos la fe, perdemos la esperanza, nos enojamos, nos contentamos, pues perdemos toda la serenidad y toda la moderación, no puedo detener el alcoholismo de nadie, pero sí puedo cambiar mis propias actitudes para no seguirlo propiciando”.

La autora conecto con sus seguidores en una firma del libro en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara y sigue en promociones para que su mensaje de apoyo llegue a más personas. (Por Pilar Gutiérrez)