Tras ser eliminado del programa “MasterChef Celebrity”, el actor Julio Camejo asegura que encontró un gusto por el arte culinario, y que no le teme a quedarse sin trabajo pues ve como opción poner su propio negocio.

“Me gustaba algo, ¿por qué? porque estaba rico y ¿por qué no te gusta? No, porque no está rico. No tenía un universo culinario más allá de eso. Hace un mes y medio no sabía cocinar nada, y hoy en día si no tuviera trabajo de actor puedo poner un changarro en la esquina de mi casa y no me muero de hambre”.

Por cierto, Julio Camejo estrena su sencillo “Respiración boca a boca” que ya está disponible en las plataformas digitales. (Por Kevin Casillas)