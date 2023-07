El argentino Julio Furch confirmó esta mañana en rueda de prensa en el Estadio Jalisco que se va de Atlas para jugar en la Serie A de Brasil con el club Santos. Dijo que es una oportunidad importante y a la afición Rojinegra le mandó un mensaje.

“Agradecer el cariño durante todos estos años, qué sin duda ha sido muchísimo cariño por parte de la gente, es mutuo, el respeto y cariño de mí a la gente porque se ha brindado en la grada conmigo. Y ha dejado todo por conseguir el título tan ansiado juntos”.

Confirmó que fue él quien pidió salir, ante esa buena oferta de Brasil: “Si bien fue pedido mío el salir, es doloroso por todo lo que se consiguió aquí. Jugar en una liga como la brasileña no a cualquier futbolista se le da es un premio qué me da la vida y el fútbol, agradecido con Santos por esta oportunidad”.

El miércoles en amistoso de Atlas Vs Sporting de Gijón, Furch se despedirá. La directiva anuncia que ya viene en camino un delantero como nuevo refuerzo. (Por Martín Navarro Vásquez)