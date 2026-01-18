Los Pumas sufrieron, pero al final evitaron la derrota en el estadio de Ciudad Universitaria, al rescatar el empate a un gol frente al León en la continuación de la fecha 3 de la Liga MX.

El cuadro del Bajío ganaba con una anotación tempranera del colombiano Diber Cambindo, pero el brasileño Juninho refuerzo de la UNAM se estrenó con un gol al minuto 75 para lograr el empate a un gol.

Con el resultado Pumas llega a las cinco unidades y León a cuatro. (Por Martín Navarro Vásquez)