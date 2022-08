El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, justificó que dentro del nuevo arrendamiento de 175 vehículos para el municipio se solicitarán 30 vehículos eléctricos, pero rechazó que fueran autos de lujo.

Afirmó que cualquier vehículo eléctrico en este momento tiene las características e implementos de confort que marca la licitación, por lo que no se les pueden eliminar estos requisitos. Defendió usar este tipo de unidades por ser amigables con el medio ambiente.

Bajo esta premisa se cuestionó por que se adquirirán 30 vehículos eléctricos y 30 de motor de combustión. El edil mencionó:

“Porque todavía la durabilidad de las baterías De los vehículos eléctricos no nos da para que puedan tener ele alcance que requerimos, es decir en las distancias más cortas se requieren los vehículos electricos”.

El alcalde aseguró que estas unidades no serán utilizadas por funcionarios de primer nivel ni mandos de las direcciones sino que serán exclusivamente para el trabajo diario y de las dependencias de servicios municipales. (Por Hector Escamilla Ramírez)