Asegura el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que encontraron elementos suficientes como para enviar a la Guardia Nacional a cuidar las instalaciones del Metro capitalino.

“Se detectó y ese fue el origen, precisamente, de la coordinación con el gobierno de la ciudad, es que hubo muchos eventos que se fueron presentando en las diferentes estaciones, eventos que no eran normal que se desarrollaran, eventos que salían de la parte normal de operación del Metro, no eran cosas que por la falta de mantenimiento se tenían que presentar. Hace unos días se mostró unos videos donde se veía algunos pernos que no había manera que se pudieran desprender si no era con la mano del hombre”.

Pero además, recordó que también se realizó una encuesta entre los usuarios del Metro, donde se mostraba la aceptación de la presencia de la Guardia Nacional. (Por Arturo García Caudillo)