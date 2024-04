Una semana después, el Tribunal Electoral de Jalisco, publicó un video donde el presidente Tomás Vargas Suárez responde y se defiende de los comentarios presuntamente misóginos que emitió en una sesión en vivo. Dijo que fueron comentarios sacados de contexto y que en todo momento se refieren a temas de trabajo.

Esto es lo que el magistrado presidente dijo al iniciar la sesión la semana pasada, video que por cierto fue editado por el Tribunal;

“A Cristina le encanta dar cuentas, ¿entonces por qué no las dio? ¿o ya las dio? (Risa) -Las cuentas todavía no las ha dado. -O las piensa dar, quizá las esté dando (Risas) Ahorita. ¿Listos?”.

En el video de ocho minutos de duración el magistrado afirma que sus declaraciones fueron descontextualizadas y que siempre se ha dirigido con respeto a las mujeres. Incluso en el video aparece la agraviada, Luisa Cristina Tello Gudiño, defendiendo a sus compañeros, afirmando que no es de su agrado hablar de las cuentas de expediente en el Tribunal y justifica la actuación del presidente y otros funcionarios del tribunal, acusando que las declaraciones fueron sacadas de contexto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)