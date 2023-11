Justifica el presidente Andrés Manuel López Obrador, el haber propuesto al ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como embajador de México en Noruega.

“Tengo con Omar un compromiso. Si me dicen, después de la pandemia ¿cuál es el momento más difícil que ha enfrentado? Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol, una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Estaba yo en una gira, me acuerdo, en Aguascalientes y llegué en la noche a Tlahuelilpan y era dolorosísimo y llegué y ya estaba ahí Omar”.

Se molestó cuando se le inquirió respecto de la falta de resultados de Fayad como mandatario en Hidalgo, y dijo que no caería en provocaciones, al tiempo que aseguró que para ser un buen funcionario se tiene que ser primero un buen político y los gobernadores que ha nombrado como embajadores han dado buenos resultados. (Por Arturo García Caudillo)