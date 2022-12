Justin Bieber denunció a través de sus redes sociales que la empresa de ropa H&M lanzó prendas con su imagen sin su autorización, por lo que pidió a sus seguidores que no la compren.

H&M dijo por su lado que había retirado de la venta los productos relacionados con Bieber y que ya no aparecían disponibles en sus tiendas online.

El cantante no aclaró si procederá legalmente.