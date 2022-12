La cantante dominicana Karla Breu afirma que su época favorita del año es la Navidad, por lo que para cerrar este 2022, lanza un EP de 4 canciones titulado “Siempre es Navidad” así lo narra en entrevista con Notisistema.

“El mensaje de esta canción, es la gente que te rodea, para mí eso es lo que hace que la Navidad sea tan especial, la gente, tu familia, tus amigos, la gente que te acompaña en estas fechas y la verdad he tenido navidades muy bonitas desde que estoy pequeña, mi familia también disfruta muchísimo la navidad y quería hablar un poco y traer un poco de esa magia que yo siempre he sentido en estas épocas”.

Karla Breu busca hacer conciertos en vivo para el 2023 y no descarta pisar tierras tapatías. (Por Kevin Casillas)