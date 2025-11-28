La silbante mexicana Katia Itzel García fue designada para dirigir un juego de Liguilla de la Liga MX. Por lo cual por primera vez una mujer estará en los cuartos de final, será quien imparta justicia en el juego de este sábado a las 7 de la noche entre Toluca y Bravos de Juárez, donde el global es a favor de los Diablos 2-0.

Por su parte César Arturo Ramos será quien dirija el juego América Vs Monterrey a las 5 de la tarde de este sábado, donde los Rayados están arriba 2-0; mientras para el Tigres-Tijuana que ganan los Xolos 3-0, tendrá como árbitro también en sábado a las 9 de la noche a Marco Antonio Ortiz.

Y el último encuentro que está pactado para el domingo a las 7 de la noche entre Cruz Azul y Chivas en CU, con el empate sin goles tendrá como arbitro a Daniel Quintero. (Por Martín Navarro Vásquez)