Tras el anuncio de la Arena Guadalajara sobre la cancelación de tres eventos, incluida la presentación de Katy Perry, la cantante confirmó que sus shows del 1 y 2 de mayo no podrá realizarse debido a que el recinto aún no está terminado ni cumple con las condiciones de seguridad necesarias.

A través de redes sociales, Perry explicó que envió a su equipo a revisar el lugar, pero al constatar que no estaba listo ni era seguro para los asistentes ni para su espectáculo, tomó la difícil decisión de cancelar.

La artista estadounidense aseguró que buscará compensar a sus fans tapatíos en el futuro.

Por ahora, sus presentaciones en Ciudad de México y Monterrey, que arrancan el 23 de abril, continúan sin cambios. (Por: Pilar Gutiérrez)