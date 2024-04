Para celebrar con los tapatíos dos décadas de trayectoria, la banda británica Keane se presentó este miércoles en el Auditorio Telmex.

Minutos después de las 9:00 de la noche inició el concierto, con la agrupación emocionada de regresar a la perla tapatía e interpretar “Can’t Stop Now”, para después el vocalista de la agrupación saludar a sus fans a quienes llamaron “nuestros amigos en Guadalajara”.

Temas como “Silenced By The Night” “Bend and Break” y “Your Eyes Open” se convirtieron en las más coreadas por las casi 9 mil personas que se dieron cita en el recinto.

El vocalista de Keane se mostró cercano y por momentos hablaba en español, con lo que los fans se emocionaban aún más.

Luego de más de dos horas de espectáculo Keane cerró su tour por México con los temas “Strangers” y “Bedshaped”. (Por Katia Plascencia Muciño)