El piloto italiano Kimi Antonelli de Mercedes consiguió su cuarto triunfo consecutivo de la temporada de la Formula UNO, al ganar este domingo el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve tras superar en reñida pelea durante las primeras vueltas a su coequipero, George Russell, quien abandonó en el giro 30 por problemas con su auto. Al final Completaron el podio: Lewis Hamilton de Ferrari y el neerlandés, Max Verstappen de Red Bull.

Mientras que el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien arrancó desde la posición 20, y ya había remontado algunos lugares, pero, inesperadamente tronó la suspensión de su Cadillac y abandonó la carrera en la vuelta 43.

Antonelli es líder del Campeonato Mundial de Pilotos con 106 puntos, seguido de George Russell con 88 y Charles Leclerc con 63 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)