Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la negociación entre Citibank y Grupo México para la compra de Banamex se cayó, pero por problemas entre ellos e insistió en que su gobierno quiere entrarle al quite.

“Nos informaron ayer de City que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque está pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que, si no se compra el banco, porque ya llevan como un año en la negociación y además son procesos lentos. Entonces, si no quiere vender, vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad, porque nosotros sí necesitamos un banco”.

Y para ello se crearía una sociedad público-privada en la que el Gobierno de México podría poner 3 mil millones de dólares y el resto de las acciones por alrededor de dos mil millones más, que serían compradas por la ciudadanía. (Por Arturo García Caudillo)