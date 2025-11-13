La actriz Loreto Peralta, recordada por su papel en la cinta “No se aceptan devoluciones”, continúa su ascenso en la industria cinematográfica y se prepara para el rodaje de una nueva película mexicana, así lo mencionó a Notisistema.
“Estamos a penas empezándolo, empiezo a filmar la semana que entra, por eso no les puedo compartir mucho, pero es un proyecto mexicano, una película mexicana que me da muchísima emoción formar parte de ese proyecto y pues ya quiero que la vean, aunque falta un rato, porque todavía ni la filmamos, pero siempre comenzar proyectos es algo muy emocionante”.
Loreto Peralta mencionó que si bien, por el momento se enfoca en su trayectoria como actriz, no descarta la posibilidad de que en determinado momento pueda convertirse en directora de algún proyecto de cine. (Por Katia Plascencia Muciño)
La actriz Loreto Peralta iniciará el rodaje de una nueva película mexicana
La actriz Loreto Peralta, recordada por su papel en la cinta “No se aceptan devoluciones”, continúa su ascenso en la industria cinematográfica y se prepara para el rodaje de una nueva película mexicana, así lo mencionó a Notisistema.