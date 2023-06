Como pocas veces se había visto, la afición le dio la espalda a la Selección Mexicana de Futbol este domingo, en el Allegiant Stadium de las Vegas, en el encuentro por el tercer lugar de la Nations League de la Concacaf, en el que el Tri, venció apuradamente por 1-0 a Panamá con solitario gol de Jesús Gallardo al minuto 4 de haber iniciado el cotejo.

Hasta los mismos jugadores se sorprendieron por el abandono del publico, así lo expresó Uriel Antuna.

“Ganamos pero tuvimos demasiadas oportunidades como para finiquitar el partido. Me sorprendió mucho porque México siempre había llenado la mayoría de los estadios y al ver que no había casi gente, la verdad es que sí me sorprendió, pero a final de cuentas nosotros nos metemos al partido, jugamos nuestro partido y al final de cuentas uno se enfoca en jugar, en divertirse y en hacer lo que uno sabe”.

Los Panameños empataron el encuentro con vistosa chilena de Aníbal Godoy que se anuló tras la intervención del VAR. En los minutos finales jugadores como Uriel Antuna y Santiago Giménez fueron abucheados fuertemente al salir de cambio en una clara demostración que los pocos aficionados que acudieron al juego no quedaron contentos con lo que vieron en la cancha pese a la victoria.

(Por Manuel Trujillo Soriano)