Después de que el sábado por la madrugada fueron vandalizadas las instalaciones del Cruz Azul por aficionados molestos tras la goliza de 7-0 por parte del América; esta mañana continuaba el ambiente tenso y otro grupo de aficionados se presentó en la Noria, para manifestar su molestia con enormes mantas en las que critican a los jugadores y señalan que debería jugar mejor el equipo sub-20.

El veterano portero, Jesús Corona, fue de los pocos que se detuvieron a charlar con los aficionados y comentó.

“Señores hay situaciones que no competen a uno son decisiones personales, yo lo que si les dio esas mismas decisiones yo la he respetado desde el inicio de temporada de quién juega y quien no, y he estado respaldando a todos los compañeros que están dentro, obviamente siento una impotencia de no poder ayudar de no poder estar ahí dentro del terreno de juego pero ya no pasa por mi, me parto la madre afuera sigo haciendo todo lo que venía haciendo anteriormente, me quedo dobles sesiones hago lo que tengo que hacer y lo que me corresponde únicamente decisiones de que juegue o no juegue no me corresponden”.

El lateral Juan Escobar, también se paró a dialogar con los molestos seguidores de la Máquina, al igual que Charly Rodríguez y Alejandro Mayorga.

(Por Manuel Trujillo Soriano)