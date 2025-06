El delantero del Guadalajara, Javier “Chicharito” Hernández, admite que la afición de Chivas está decepcionada del equipo, reconoce que los jugadores tienen una enorme deuda con sus seguidores y asegura que no les vale, como muchos creen.

“También sabemos que estamos con una deuda pendiente con toda esa afición, sabemos que esta institución no se merece nada más ni nada menos que estar allá en lo más alto y que desafortunadamente este año por ejemplo que yo he estado aquí han pasado muchísimas circunstancias entonces entendemos profundamente que la afición es una generalidad que se siente más decepcionada que orgullosa de nuestro últimos torneos y que nosotros lo aceptamos, asumimos esa responsabilidad y espero que la gente no lo tome de una manera de que nos vale madre en cierto momento o que no nos importa”.

Indicó el “Chicharito” que físicamente se encuentra bien y comprometido al cien en los trabajos de pretemporada que realizan las Chivas en Barra de Navidad. (Por Manuel Trujillo Soriano)