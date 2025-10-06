La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga se sumó este domingo a los festejos por el 60 Aniversario de Fiestas de Octubre con una espectacular presentación en donde interpretaron sus mayores éxitos.

La legendaria agrupación, originaria de Mazatlán, convirtió en una auténtica pista de baile el Auditorio Benito Juárez al poner a bailar a las más de 8 mil personas con temas como “Te presumo”, “Acábame de matar”, “Y llegaste tú” y “Que te ruegue quien te quiera”.

Con una importante producción visual, la llamada “La madre de todas las bandas” confirmó que en Guadalajara siempre logran su cometido, el de llevar la fiesta a sus seguidores y durante casi 3 horas la música y los ánimos de los asistentes no bajó, por lo que la agrupación prometió que para la siguiente edición de Fiestas de Octubre volverán a estar presentes. (Por Katia Plascencia Muciño)