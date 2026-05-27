El presidente de Leones Negros de la UdeG y director de Clubes Unidos de Jalisco en turno, Alberto Castellanos, reconoce que será complicado que la nueva cancha del estadio Jalisco esté a tiempo para el arranque del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, lo que afectaría al Atlas y al propio equipo “Melenudo”, según explica.

“El calendario es de 12 semanas, 12 semanas; nosotros estamos solicitando a la Federación o bueno a la Liga, tanto Atlas como nosotros la posibilidad de que no nos programen partidos de inicio como local y ver la posibilidad de que si se complicará a lo mejor algún partido lo metiéramos después en una jornada doble o algo así, para tratar de que la cancha se lleve sus tiempos, no apresurar y quede como debe quedar”.

La cancha del Jalisco será cambiada en su totalidad y reforzada en todos los sentidos para que pueda soportar algunos otros eventos aparte del futbol. (Por Manuel Trujillo Soriano)