El actor Adrián Uribe desea ser presidente de la República en la cinta “El Candidato Honesto”, sin embargo, en la vida real, el comediante aseguró que es una carrera a la que no le interesa incursionar, así lo mencionó en exclusiva con Notisistema.

“Fíjate que te puedo decir que de esta agua no beberé. No es algo que me guste, no es algo que quisiera, no es algo en lo que yo me quisiera enfocar, yo creo que es una gran responsabilidad la política, porque realmente estar representando y cuidando el bienestar de la gente, que realmente es algo muy fuerte y que desafortunadamente muchos no lo hacen, muchos nada más cuidan el bienestar personal en lugar de ver por la gente”.

Además de Adrián Uribe, en “El candidato honesto” participan Mariana Seoane, Teresa Ruiz, Daniel Tovar, Daniel Martínez, y Paola Ramones, entre otros, y se estrenará en las salas de cine de México el próximo 8 de agosto. (Por Katia Plascencia Muciño)