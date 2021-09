Al realizarse en domingo, autoridades reconocen que el ejercicio del Macrosimulacro 2021 no tuvo el apoyo de la población que se requería. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que a nivel estado participaron 490 mil personas, con el desalojo de más de tres mil inmuebles.

En el caso del municipio de Guadalajara, este simulacro se realizó en 53 edificios públicos y 78 privados. Lo expresa el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán:

“Esto entendemos que es domingo, que muchas instituciones no van a participar, lamentablemente en el recorrido que hicimos por la ciudad de Guadalajara vimos que la participación de la población no fue la que nos hubiera gustado”.

Las autoridades informaron que se actuó como si se hubiese registrado un sismo de 7.8 a 43 kilómetros al norte de Guadalajara, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, en la falla del Río Santiago. (Por Héctor Escamilla Ramírez)