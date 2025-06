El presidente de Coparmex Jalisco, Raúl López Flores, señaló que el sector empresarial no considera un éxito la reciente elección del Poder Judicial, sino una señal clara del rechazo ciudadano hacia el proceso.

“La ciudadanía estaba muy insistente en que no era el camino a seguir, de que había otros, si bien todos estábamos de acuerdo en una reforma del poder judicial, no era este el camino, necesitamos seguir fortaleciendo nuestra democracia a través de otro tipo de participaciones, ahora vamos a ver cómo se conforman las cortes y ya estaremos viviendo como ciudadanos esta nueva etapa”.

Sobre el impacto económico, López Flores manifestó su esperanza de que las reformas no afecten negativamente la confianza de los inversionistas, aunque reconoció que el Banco de México ya ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento del PIB para este año como consecuencia de dicha reforma. (Por Usi Toledo Aguayo)