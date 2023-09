La francesa Caroline García clasificó a los cuartos de final del Abierto de Tenis de Guadalajara, al vencer por 7-5 y 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste y dice que se siente fuerte para lo que viene.

“Sí me siento bien ye me he recuperado del partido de ayer, hoy fue un poco más corto pero estoy bien, entrené muy bien estas dos semanas y creo que estoy lista, de todas maneras los torneos de una semana pues son duros para todo el mundo”.

La griega María Sakkari, consentida del publico tapatío despachó con un doble 6-2 a la italiana Camila Giorgi. En tanto que la colombiana, Emiliana Arango tuvo algunas dificultades pero también se instaló en la siguiente ronda al vencer en tres sets (5-7, 6-1 y 4-6) a la estadounidense Taylor Townsend.

Y la canadiense, Leylah Fernández eliminó a la estadounidense Emma Navarro (6-2 y 6-3).

(Por Manuel Trujillo Soriano)