La Conade que comanda actualmente Rommel Pacheco, anunció que pagará a los deportistas las becas que negó, Ana Gabriela Guevara, informó Luis Rivera, subdirector de calidad del deporte del organismo.

“Conade pide a los deportistas no desistir de sus demandas, para que sigan su curso hasta obtener una resolución. Conade cumplirá con el pago en todos los casos que correspondan. Conade tiene la voluntad de que todos los deportistas reciban sus apoyos económicos. En el ánimo de no alargar este proceso Conade tomó la decisión de no impugnar las sentencias ya emitidas por el juez para solicitarles una pronta resolución a favor de los deportistas”.

Son en total 23 deportistas y dos entrenadores, a quienes se les adeudan becas por un monto global superior a los 14 millones de pesos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)