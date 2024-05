Los problemas de la contaminación en las grandes ciudades y las contingencias decretadas en el Valle de México, no son su culpa, sino resultado del cambio climático, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tienen que ver con esta situación de calor que es excepcional, que por cierto no la creamos nosotros, porque es un fenómeno natural muy lamentable que sí tiene que ver con el cambio climático y esto es lo que está ocasionando que haya contaminación. Y cada vez que necesitan, más ahora, afectar políticamente a quien esté en el gobierno, más ahora que ya es deporte nacional, es echarnos la culpa”.

Incluso aseguró que las refinerías de Pemex no contaminan más allá de las normas establecidas, y que de hecho contaminan más las cementeras y los bancos de materiales que procesan la piedra. (Por Arturo García Caudillo)