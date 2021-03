El acceso a la justicia aún no llega para las personas desaparecidas ni sus familias.

En su informe del 2020, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, lamentó el calvario que viven sus familias, al buscar en el Servicio Médico Forense.

“Algunos casos tan lamentables que ya se repiten cada vez con con frecuencia de personas que están dentro de las instituciones públicas y que no son entregadas, no son identificadas. Sus familiares viven ese viacrusis, ese calvario, de estarles buscando durante años y posteriormente se dan cuenta de que están donde primero fueron a buscar y les dijeron que no se encontraron”.

El año pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió cuatro recomendaciones sobre 61 personas desaparecidas y la violación a los derechos de las propias familias. (Por Gricelda Torres Zambrano)