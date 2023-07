Junto con otros 300 liderazgos de todo el país, cuatro senadores del PRI renunciaron a su militancia partidista, entre ellos, la ex canciller Claudia Ruíz Massieu.

“Frente a una dirigencia que es excluyente, que es sectaria, que es ineficaz, que confunde la disciplina con la abyección, que confunde la institucionalidad con el silencio, que confunde la pluralidad, la diversidad de opiniones con la traición a la institución. Esa no es la dirigencia que merece México. Esa no es la dirigencia que merece el PRI”.

También renunciaron el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y la senadora Nubia Mayorga. En la lista destacan las regidoras de Zapopan y Tlajomulco, Sarai Cortés y Sara Galán, además de otras personalidades de 9 entidades diferentes, quienes se unirán en la agrupación política Congruencia por México. (Por Arturo García Caudillo)