¿Qué no le toca al nuevo gobernador?, responde la presidenta Claudia Sheinbaum, a la amenaza de Enrique Alfaro, de sacar a Jalisco del Pacto Fiscal si no recibe un trato más justo.

“Él estuvo aquí hace unas semanas. Yo creo que ya le corresponde al nuevo gobernador, ¿no? Digo, él sigue siendo gobernador ahora. No es nueva su propuesta, ya tiene mucho tiempo. Entonces, bueno, Alfaro ha tenido esta, el gobernador Alfaro ha tenido esta propuesta desde hace tiempo, la planteó en su momento en la Conago, muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo. Ahora vuelve a hacer este planteamiento, pero bueno, hay que ver qué opina el nuevo gobernador, que va a entrar en diciembre, ¿no?”.

Aseguró que tendrá una reunión con Pablo Lemus, que incluso visitará Jalisco y revisará los proyectos estratégicos para la entidad, al tiempo que se apoyará a los jaliscienses en la medida de lo posible, pero reiteró no estar de acuerdo con la postura de Alfaro. (Por Arturo García Caudillo)