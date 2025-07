Atlas brindó un buen encuentro pero cayó 2-1 ante el Inter Miami, con gol de último minuto, en su debut en la Leagues Cup. Lionel Messi dijo que ganar este encuentro era muy importante para ellos.

“Los equipos de acá americanos no habían ganado y para nosotros ganar hoy era importante para sacar ventaja porque competimos entre nosotros en definitiva, si bien jugamos contra equipos mexicanos la tabla es del lado nuestro y nosotros tenemos que sumar más que los demás, así que ganar es muy importante”.

En tanto que el entrenador de Atlas Gonzalo Pineda terminó frustrado por la forma en la que su equipo dejo escapar el empate.

“Hoy demostramos una cara que es mucho más de lo que queremos ser, entonces dentro de ese orgullo y esa alegría o verlos jugar de esa manera me genera una gran frustración el perder de esta manera, el perder en los últimos minutos con un gol que creo que era evitable y que nos pone en una situación que no queremos, entonces un poco la molestia que me genera esto es que tenemos que mejorar, nos han metido muchos goles en los último minutos y necesitamos hacerlo de la mejor manera”.

El siguiente encuentro de los Rojinegros será el sábado contra el Orlando City. (Por Manuel Trujillo Soriano)