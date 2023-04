La Comisión Disciplinaria del futbol mexicano abrió una investigación sobre lo sucedido en el estadio Azteca, en el encuentro del sábado entre América y León, donde el árbitro Fernando Hernández agredió al jugador Lucas Romero, además de que los dos entrenadores fueron expulsados tras protagonizar una conato de bronca, al respecto hay comentarios de todo tipo, como el del entrenador de Cruz Azul, Ricardo Ferreti, quien señala.

“Imagínense, a qué puntos estamos llegando. Ahora sí que todos traigan pistola para el próximo partido, ja jaja”.

Y el del ex-futbolista y ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien considera se debe castigar al silbante o a los dos.

“Yo creo que lo deben de castigar se ve muy claro, eso no debe pasar porque a final de cuentas tu eres una autoridad y no puedes faltar al respeto así a un jugador, no se también quien sabe que le haya dicho el jugador, ojala que se mutuo, no se que le haya dicho el jugador porque por algo provocó algo que el árbitro por eso reacciono así”.

El entrenador de los “Panzas Verdes” Nicolás Larcamón, quien por cierto termino con la camisa rota tras encararse con el “Tano” Ortiz, dijo que los sucedido en la cancha se debe quedar en la cancha.

(Por Manuel Trujillo Soriano)