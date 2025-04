Aunque el problema no está resuelto, no puede decirse que la estrategia no ha funcionado, aseguró, previo a comparecer en privado ante senadores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Los resultados están, hay más de 18 mil detenidos, más de 800 laboratorios destruidos, ¿que qué significan los laboratorios destruidos? Significa cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales para que dejen de reclutar más gente, para que dejen de comprar armamento, de corromper autoridades. Se han desarticulado muchísimas células delictivas. El hecho que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. Cuando nosotros por instrucción de la presidenta mencionamos los resultados que está habiendo, es porque la ciudadanía tiene que saber cómo han disminuido los homicidios en el país, cuánta gente estamos deteniendo, qué personas estamos deteniendo, eso no quiere decir que el problema esté resuelto”.

Indica que se ha puesto mayor énfasis en las siete entidades de la República que concentran el mayor número de homicidios, donde ya se están viendo los cambios. (Por Arturo García Caudillo)