La Federación Mexicana de Futbol recibió de parte de la FIFA, la resolución acerca del castigo que le impuso por el grito homofóbico, de disputar dos juegos de Selección a puerta cerrada.

La intención en primer lugar, es no afectar a las selecciones femeniles, y que se reduzca el castigo a un solo partido en el estadio Azteca, indicó su presidente, Yon DeLuisa.

“Nos llegó la resolución extendida, pero vamos a hacer preguntas para entender una resolución final, al término de agosto, de ahí no podremos saber si afecta o no y a qué partidos… Esperemos que sea solo varonil y ojalá solo sea en septiembre (en el juego eliminatorio contra Jamaica), pero debemos de esperar una confirmación definitiva. Esperemos que los juegos de septiembre y octubre de la Femenil, no se vean afectados”.

Por otro lado, señaló que la La Federación reactivó las Academias de Futbol Femenil FIFA que se vieron interrumpidas por la pandemia de Covid-19.

“La FIFA eligió a la Federación Mexicana de Futbol para llevar a cabo este gran proyecto, que tiene como objetivos principales impulsar la práctica del fútbol femenil en México así como seguir empoderando niñas y mujeres en nuestro país. El día de hoy retomamos este tan increíble programa que se vio interrumpido a raíz de la pandemia de covid-19″.

La reactivación consiste en 12 clínicas para la selección de 20 jugadoras con las que se comenzará a trabajar.

(Por Manuel Trujillo Soriano)