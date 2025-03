La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República analiza atraer la investigación sobre el crematorio clandestino encontrado hace unos días por el colectivo Guerreros Buscadores.

“Obviamente es terrible. Ahora, que corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial, pues investigar y ver en particular en este caso que ya se había hecho entiendo un primer, no sé si fue cateo o exactamente, la fiscalía estatal, por qué después no resguardaron el lugar, pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República, si es necesario atraer el caso. Lo están revisando”.

Lo anterior tras el hallazgo de un crematorio clandestino en un predio en Teuchitlán. (Por Arturo García Caudillo)