La Liga MX confirmó los horarios para los juegos de la final del Torneo de Apertura entre Monterrey y América. La ida será el jueves a las 20:00hrs en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, como lo había anticipado el técnico de las Aguilas, André Jardine.

“La verdad no tenemos casa, nos gusta jugar aquí pero no nos sentimos en casa, esa es la verdad; nuestra casa es el estadio Azteca, entonces nos vamos a Puebla, nos sentimos muy bien allá, la afición tuvo una respuesta impresionante alguna cosa nos decía que la final sería en Puebla con mucha gente nuestra con estadio lleno, no es exactamente nuestro estadio, pero allá nos sentimos mucho en casa”

América No puede jugar el jueves en el estadio Ciudad de los Deportes porque ya estaba programada para ese día La corrida de toros de La Guadalupana en la Plaza México y la Alcaldía Benito Juárez no permite que dos eventos multitudinarios se realicen en la zona el mimo día.

El juego de vuelta de la final será el domingo a las 19:00hrs en el “Gigante de Acero”, casa de los Rayados del Monterrey.

Notisistema, Manuel Trujillo Soriano