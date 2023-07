La Selección Mexicana abandonó las Vegas y viajó a los Ángeles, California, donde el domingo enfrentará a Panamá en la final de la Copa Oro, en busca de conseguir su título numero 12 del Torneo de la Concacaf.

El presidente ejecutivo de la Femexfut, Ivar Sisiniega, reiteró que el resultado de esta final no contará para elegir al nuevo estratega del TRI, pero que Jimmy Lozano es candidato.

“Entiendo que lo más mediático es hablar de un nuevo entrenador pero ese no es el foco principal en este momento y el otro punto en el que quiero ser muy claro es que sepan que el análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir un entrenador con base en si gana o pierde un partido, con esto quiero decir que lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jimmy Lozano a quien considero un gran técnico que nos puede aportar mucho y por supuesto que Jimmy puede ser uno de los candidato”.

Por su parte, los Canaleros disputarán apenas su segunda final de este certamen y el entrenador, Thomas Christiansen, dice que contra el Tri aplicará la misma formula con la que venció a Estados Unidos en la semifinal.

“Cosas que quiero que haga el equipo, pues las cosas que han hecho hasta ahora, creo que ha sido un buen futbol por parte de Panamá proponiendo, teniendo en muchas ocasiones el control del partido, generando ocasiones y hemos mejorado también en el aspecto defensivo, así que en general si llevamos todo eso a la final creo que nos ayudará un poco”.

El pasado 18 de junio México derrotó 1-0 a Panamá en el partido por el tercer lugar de la Nations League.

(Por Manuel Trujillo Soriano)