La francesa Caroline García derrotó con un doble 7-6 a la china Ena Shibahara para instalarse en los cuartos de final del Guadalajara Open WTA 500 y dijo que le gusto mucho jugar en México.

“Fuer un partido muy difícil para mi con la altura y con las condiciones y me esperaba un partido difícil y claro a veces he tenido oportunidades especialmente en el primer set, pero no pasa nada lo he ganado en dos sets y estoy muy feliz, me gusta mucho jugar en México porque hay todo el tiempo un buen ambiente y estoy muy feliz de estar aquí”.

En la siguiente ronda Caroline García enfrentará a la checa Marie Bouzkova quien por su parte eliminó a la italiana Lucrezia Stefanini al vencerla en dos sets por 6-2 y 6-1.

(Por Manuel Trujillo Soriano)