Las clavadistas Mía y Lía Cueva de 14 años ganaron esta madrugada medalla de bronce para México en los 3 metros sincronizados femenil, en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 y emocionadas comentaron que soñaban con este momento.

“Fue un sueño, si es un sueño poder estar ahí junto con las chinas y las de Gran Bretaña y no solo ellas todas las que compitieron es un sueño, si es un sueño hecho realidad el poder estar aquí con ellas porque desde chiquitas las veíamos y decíamos no manches yo quiero estar ahí y se está logrando. Hay yo creo que nos emocionamos mucho por la 3 y media al frente, el cuarto clavado es el más difícil para nosotras, batallamos mucho con ese porque todavía estamos chiquitas y nos falta fuerza, lo entrenamos mucho ese clavado y pues nos salió”.

Las gemelas jaliscienses al término de la competencia confesaron que se pusieron muy nerviosas.

“Antes de competir la verdad si estábamos muy nerviosas, muy nerviosas, decíamos no manches estoy muy nerviosa, pero lo supimos controlar porque pues es lo que sabemos hacer siempre y pues no más hay que hacerlo, tenemos que estar tranquilas lo que salga es bueno, sí, sí, sí, nos decimos que lo que salga es bueno y ya que estemos aquí en tan corta edad con 14 años pues ya es un logro super grande y más que estemos dando lo mejor de nosotras siempre entrenamos mucho para poder estar aquí”.

El oro fue para China y la plata para Gran Bretaña. México suma hasta hoy 6 medallas en el Mundial de Singapur, de las cuales 4 son de plata y dos de bronce. (Por Manuel Trujillo Soriano)