Hay muchos adultos mayores que han llegado a formarse para vacunarse contra el Covid sin ni siquiera haber recibido una llamada o un mensaje para su cita.

“Pues porque me ha pedido con la letra B de y era A y B, ¿verdad? Ok, ¿y está esperando? Sí ¿Pero no le dieron hora ni cita? No, no me dieron cita Y el caso de usted, por ejemplo, ¿cuál es? Igual exactamente ¿Qué pasó? No me llamaron, pero ya estábamos registrados anteriormente ¿pero no le llamaron que se viniera a formar? No, No me llamaron”.

Según servidores de la Nación, a esta gente sí se le vacunará aún sin cita, siempre y cuando sus apellidos inicien con las letras A o B. (Por José Luis Jiménez Castro)