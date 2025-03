Al acudir este jueves al informe 2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rechazó que tire línea o presione a los diputados para desacatar el mandato de la corte sobre las infancias trans.

“Y por eso yo he dejado mi posición muy clara, estoy completamente en desacuerdo en que se apruebe la legislación para las infancias trans en Jalisco. Además a nivel nacional son solamente dos o tres estados que las tienen, porque quieren obligar a Jalisco. Aquí somos autónomos, la gente no quiere este tipo de reformas y yo como gobernador emito mi opinión y recomiendo a los diputados que sus decisiones sean abiertas y de cara a la ciudadanía. Que no se anden escondiendo.”

Lemus Navarro, consideró que el Congreso local no la aprobará, porque los niños y niñas no tienen la madurez suficiente para decidir sobre su identidad de género. (Por Gricelda Torres Zambrano)