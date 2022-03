Senadores de todos los partidos reiteraron su confianza en el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró, tras la comparecencia del funcionario, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“Todos los grupos parlamentarios, todos sin excepción, le refrendaron su confianza. No hay pérdida de confianza, hay confianza en el fiscal y en la justicia. —O sea, ¿después de la comparecencia no ve posibilidades de que sea relevado en el cargo, que renuncie? —No veo ninguna posibilidad en este momento”.

En la reunión que duró cerca de tres horas, se tocaron temas como el espionaje de que fue objeto hace un par de semanas, el caso de la muerte de su hermano, que se encuentra a discusión en la Corte y la extradición del ex jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la extinta PGR, Tomás Zerón. (Por Arturo García Caudillo)