A menos de una semana de la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum destaca el interés de los ciudadanos en este proceso. Para ello se apoyó en una encuesta publicada en el Diario El País.

“¿Usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria, 72 por ciento; es innecesaria, 23 por ciento; cinco por ciento no sabe, no contestó. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducir la confianza y legitimidad de los ciudadanos hacia el Poder Judicial? Sesenta y cinco por ciento, aumentará la confianza y legitimidad; sólo el 25 por ciento dice que no aumentará la confianza y legitimidad. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la corrupción e impunidad en el país? Sesenta por ciento, reducirá la corrupción e impunidad; 31 por ciento, aumentará la corrupción e impunidad”.

Sin embargo, apenas el 38 por ciento manifestó su intención de ir a las urnas. (Por Arturo García Caudillo)