En vísperas de disputar el juego de Ida de la final del Torneo de la liga MX ante el América, el entrenador del Cruz Azul, Martín Anselmi, reitero que espera una final pareja, que su equipo jugará con el corazón y que para él, la historia y las estadísticas no juegan.

“Para mi no juega, son datos, son estadísticas, nosotros tenemos una nueva final, una nueva oportunidad contra un gran equipo que es un clásico y nos preparamos como tal viviendo el presente, no es ni una revancha ni se que otra palabra es simplemente una final que queremos ganar, yo creo que nosotros como equipo tenemos la responsabilidad de contagiar y si somos capaces de contagiar a la gente es que jugamos con el corazón”.

Por su parte, América informó que tiene dos bajas para esta final; el lateral derecho Kevin Álvarez debido a una pubalgia crónica y tendrá que ser operado. Y el otro elemento que tampoco podrá ser considerado para la serie por el título, es el delantero mexicano Illian Hernández, quién será intervenido quirúrgicamente este jueves debido a una fractura del 5to metatarsiano del pie derecho. (Por Manuel Trujillo Soriano)