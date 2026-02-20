La Iglesia de la Luz del Mundo, cuya sede mundial se ubica en Guadalajara y es liderada por Naasón Joaquín García desde una cárcel estadounidense, está a un paso de constituir su propio partido político en Jalisco con el nombre de Partido Humanista.

Se trata de la única agrupación política que completó los requisitos impuestos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

De acuerdo con su informe preliminar la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos del órgano local electoral, con corte al 31 de enero, afiliaron a 20 mil 40 ciudadanos, lograron 89 asambleas municipales constitutivas y rebasaron en 16 por ciento los requerimientos mínimos.