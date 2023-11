La intervención de avenida Copérnico está por iniciar, informa la dirección de obras públicas de Zapopan.

El titular de la dependencia Ismael Jáuregui informa que la primera etapa es de 700 metros de avenida Copérnico entre la avenida Felipe Ruvalcaba y hasta la calle Óscar Quintero, a la altura de la parroquia de El Señor de la Salud.

“La cual cuenta con todas las formas de movilidad, me refiero priorizada a la parte peatonal, segundo con la conectividad no motorizada que es prácticamente un esquema de ciclovía. Se consolida la parte vial. No es que cambiemos los carriles, ni quitamos ni hacemos ajustes a los carriles, sencillamente la geometría se afina para seguir contemplando en algunos tramos dos carriles más estacionamiento y en algunos tramos dos carriles sin estacionamiento que es lo menos del proyecto, ¿no?”.

El funcionario municipal informa que durante las obras los vecinos y comerciantes no tendrán problemas de acceso a sus cocheras o estacionamientos.

El presupuesto para esta obra es de 23 millones de pesos. (Por José Luis Escamilla)