La jalisciense Isabel Oropeza Vázquez está convertida en la mejor mexicana en la prueba de Maratón, ya que este domingo se llevó el triunfo en el Maratón de la Ciudad de Monterrey, eveneto que es la cuarta ocasión en el que se corona.

Isabel ganó con un tiempo de 2:38:00, y subió al podio junto a las afriacanas Caroline Jebiwot (2ª) y Leah Jebiwot (3ª).

En la varonil los internacionales africanos acapararon el podio, con Abe Gashahun en primer lugar con 2:09:32, de tiempo, seguido por Evans Mayaka (2º) y Lameck Too Kibiwot (3º).

Isabel quien radica en Tonalá, dijo estar feliz: “Muy contenta por ganar nuevamente esta competencia, ante un buen clima, se gana por cuarta ocasión y se me ha dado, me preparé muy bien para este Maratón. El ganar me deja muy contenta, hemos trabajado mucho y ahí se ve el esfuerzo que se hace junto a mi equipo y me da mucha alegría”. (Por Martín Navarro Vásquez)