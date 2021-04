El próximo 6 de junio será obligatorio el uso de cubrebocas al interior de las casillas de votación, y se adoptarán medidas de sanidad con protocolos estrictos, así lo informa el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“El día de la jornada electoral aplicará un protocolo sanitario muy estricto. El protocolo de funcionamiento de las casillas. Cuando entren a votar, cuando entren a la casilla se les dará gel antibacterial, a la salida también. Se les pedirá que se coloquen el cubrebocas, y si no lo tienen se les dará un cubrebocas. Nadie podrá entrar a las casillas sin cubrebocas. Si lo olvidaron, o si no lo usan porque no lo necesitan o creen que no lo necesitan, se les dará un cubrebocas”.

De hecho, explica, el INE cuenta con el apoyo de un grupo de 5 expertos en la materia, y ha adoptado las recomendaciones de organismos internacionales como la OEA. Además, en la práctica, en México ya se celebraron dos comicios bajo estas circunstancias. (Por Arturo García Caudillo)