El entrenador del Toluca, Antonio Mohamed, aseguró que la Leagues Cup es prioridad para los Diablos, pero que el formato de competencia le parece complejo.

“La Leagues Cup es un objetivo que tenemos, que nos propusimos este semestre, así que esperamos llegar a lo máximo, buscaremos sacar la mayor cantidad de puntos y esperemos que nos alcance para calificar sabiendo que los rivales contra los que vamos a competir no los vamos a enfrentar, entonces es un poco complejo el formato de competencia. La verdad no es porque no sepamos contra quien competimos porque podemos ganar los tres partidos y podemos quedar fuera, es un poco raro lo que yo sostengo, podemos ganar los tres partidos y podemos quedar eliminados, entonces al no tener a los rivales directamente, nos enfrentamos a unos rivales y competimos en puntos contra otros, así que es un poco raro la competencia, pero nosotros intentaremos hacer lo nuestro que es sacar la mayor cantidad de puntos y obviamente que nuestro objetivo es llegar lo más lejos”.

Toluca debutará este martes contra el Columbus Crew. Los otros encuentros de la primera jornada serán: Montreal ante León, NY FC frente a Puebla, Dynamo de Houston contra Tigres, LAFC contra Mazatlán y El San Diego del “Chucky” Lozano se mediará al Pachuca. (Por Manuel Trujillo Soriano)